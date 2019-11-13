Reklam arasında yayın devam etti! İşte GS TV YouTube hesabındaki skandal hata

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de katıldığı programda sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Programda reklama gidildiği sırada YouTube yayını açık unutuldu. Bu sırada bir kişi, Yusuf Günay'ın Mustafa Cengiz'e "İmza toplasınlar desin" sözlerini iletti. Cengiz'in "Göbeğim çıkıyor mu? Hangi kanallar yayını veriyormuş?" sözleri de yayını izleyenler tarafından duyuldu.

"BENDE GÖBEK VAR, BAKLAVA GÖBEĞİ"

Bu hata daha sonra çalışanlar tarafından fark edildi. Cengiz de reklam arasından sonra, "Bizim yaşımıza geldiğinizde göbekte deformasyon oluyor. Yakınlarım da 'Bu şakaları yapma' diyor, göbek var. Baklava göbeği, Antep göbeği. Yine de ben kapatayım. Bazen içimdeki bu espri duygusunu Allah kahretsin diyorum." dedi.