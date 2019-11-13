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Reklam arasında yayın devam etti! İşte GS TV YouTube hesabındaki skandal hata

Mustafa Cengiz'in GS TV'ye konuk olduğu program reklam arasına girerken, Youtube kanalı yayına devam etti. Reklam arasında Başkan Cengiz ile çalışanlar arasında geçen diyalogler ise ekranlara böyle yanısıdı.

13.11.2019 22:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:00

Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de katıldığı programda sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Programda reklama gidildiği sırada YouTube yayını açık unutuldu. Bu sırada bir kişi, Yusuf Günay'ın Mustafa Cengiz'e "İmza toplasınlar desin" sözlerini iletti. Cengiz'in "Göbeğim çıkıyor mu? Hangi kanallar yayını veriyormuş?" sözleri de yayını izleyenler tarafından duyuldu.

"BENDE GÖBEK VAR, BAKLAVA GÖBEĞİ"

Bu hata daha sonra çalışanlar tarafından fark edildi. Cengiz de reklam arasından sonra, "Bizim yaşımıza geldiğinizde göbekte deformasyon oluyor. Yakınlarım da 'Bu şakaları yapma' diyor, göbek var. Baklava göbeği, Antep göbeği. Yine de ben kapatayım. Bazen içimdeki bu espri duygusunu Allah kahretsin diyorum." dedi.

Reklam arasında yayın devam etti! İşte GS TV YouTube hesabındaki skandal hata

Mustafa Cengiz, Galatasaray, TV, Spor


HABER YORUMLARI (3)
.:BENDE HABER BAŞLIĞINI OKUYUNCA KİM BİLİR NELER DEDİ DİYE BAKTIM . BOŞ MUHABBETMİŞ TAMAMEN .
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KUZEN:Habermi şimdi bu?
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MEMLEKETİM:Bize ne ya. Adamlar tuvalete gitse haber diye servis ediyorsunuz.
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5 1
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