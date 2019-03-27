27 Mart 2019, 20:49
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Reklam Çekimi İçin ABD'ye Giden Sinem Kobal Güzelliğiyle Büyüledi

Ekranlardan bir süredir uzak kalan güzel oyuncu Sinem Kobal, marka yüzü olduğu firmanın reklam filmi için ABD Los Angeles'a uçtu. Kobal'in reklam çekimi için giydiği kıyafetler takipçileri tarafından çok beğenildi.

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Sinem Kobal, marka yüzü olduğu firmanın reklam filmi için Los Angeles'a uçtu.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Güzel oyuncu Sinem Kobal, marka yüzü olduğu firmanın ikinci reklam filmi için Los Angeles'a uçtu. Sinem Kobal, bir ayakkabı markasının ikinci reklam çekimlerini Los Angeles'ta gerçekleştirdi. Yaz aylarının eğlenceli ruhunu, Sinem Kobal'ın enerjisi ve Los Angeles'in büyülü atmosferiyle karşımıza çıkarmaya hazırlanan reklam filminin yönetmenliğini Serkan Şedele üstlendi.

Los Angeles, Sinem Kobal, Magazin



YORUMLAR (14)
DÜRBÜNLÜ: ölünce hesap var..herkes ayağını denk alsın.
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OSMAN: Vallahi etrafındaki kızlar çok güzel bana ne
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FUHRER: Ağalar Sanata ve sanatcıya azcık saygı
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ADINIZI YAZIN: biz de sahil mi yok palmiye mi yok?
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GÜLÜM: Çirkin ve itici
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