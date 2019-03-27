Reklam Çekimi İçin ABD'ye Giden Sinem Kobal Güzelliğiyle Büyüledi

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Sinem Kobal, marka yüzü olduğu firmanın reklam filmi için Los Angeles'a uçtu.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Güzel oyuncu Sinem Kobal, marka yüzü olduğu firmanın ikinci reklam filmi için Los Angeles'a uçtu. Sinem Kobal, bir ayakkabı markasının ikinci reklam çekimlerini Los Angeles'ta gerçekleştirdi. Yaz aylarının eğlenceli ruhunu, Sinem Kobal'ın enerjisi ve Los Angeles'in büyülü atmosferiyle karşımıza çıkarmaya hazırlanan reklam filminin yönetmenliğini Serkan Şedele üstlendi.