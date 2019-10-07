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Reklam ihalesini Kayserili firma aldı

Kayseri'nin ünlü fuar organizatörü Mehmet Saçmacı'nın oğlu İzzet Saçmacı'nın da ortak olarak bulunduğu Sole Şirketi reklam alanlarını işletecek.

07.10.2019 16:02Reklam ihalesini Kayserili firma aldı
Kayseri'nin ünlü fuar organizatörü Mehmet Saçmacı'nın oğlu İzzet Saçmacı'nın da ortak olarak bulunduğu Sole Şirketi reklam alanlarını işletecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı sistem güzergahındaki katener direkler ve turnikeler ile otobüsler ve tramvay araçlarındaki reklam alanlarının 6 yıllığına kiraya verilmesi için ihale düzenlendi. İhaleye yedi firma katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu'nun başkanlığında raylı sistem araçlarındaki 642 adet reklam panosu, otobüsler içerisinde bulunan 233 adet reklam panosu, raylı sistem hattı üzerindeki katener direklerinde bulunan 1200 adet reklam panosu ve tramvay istasyonlarındaki 327 adet turnike reklam alanı olmak üzere toplam 2 bin 402 adet reklam panosu için ihale gerçekleştirildi. İhalede, öncelikle katılan yedi firmanın yazılı teklifleri alındı, ardından da açık artırmaya gidildi. İhaleye katılan firmalar yazılı olarak şu teklifleri verdi:

Reklam Açık Hava: 355 bin TL

Digiplus: 460 bin TL

Şehir Işıkları: 470 bin TL

Ar Anadolu Reklam: 455 bin TL

Seyfettin Kalaycıgil: 475 bin TL

Core Medya: 750 bin TL

Sole Tanıtım: 801 bin TL

Yazılı tekliflerin açılmasının ardından en yüksek üç teklifi veren firmalar arasında açık artırmaya gidildi. Açık artırmada en yüksek teklifi 910 bin TL ile Sole Tanıtım Reklam Ajansı verdi. İhale Komisyonu Başkanı Ahmet Darendelioğlu, ihalenin komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacağını açıkladı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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