17.06.2019 17:54
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Reklam müdürü hayatını kaybetti

Reklam müdürü hayatını kaybetti

Karasu'da yayın yapmakta olan Öncü Karasu Gazetesi'nin reklam müdürü Ayşenur Arpacıoğlu, hayatını kaybetti.

Karasu'da yayın yapmakta olan Öncü Karasu Gazetesi'nin reklam müdürü Ayşenur Arpacıoğlu, hayatını kaybetti.

Öncü Karasu Gazetesi'nin reklam müdürü ve Karasu basınının sevilen yüzü Ayşenur Arpacıoğlu (24) hayatını kaybetti. Ailesinin ve mesai arkadaşlarının pazar gününden beri haber alamaması üzerine Arpacıoğlu'nun ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesindeki evine gidildi. Ailesinin İstanbul'da olması nedeniyle çilingir eşliğinde eve giren Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayşenur Arpacıoğlu'nu evde hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri, talihsiz kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Arpacıoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan adli tıp kurumuna gönderildiği öğrenildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya, Karasu, Yaşam

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