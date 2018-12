Reklam, Pazarlama Ve Medya Dünyasının Devleri Bu Lansmanda Buluştu

3N Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ev sahipliğinde Dada Salon da gerçekleştirilen muhteşem lansman gecesinde reklam ve pazarlamanın devlerinin yani sıra aralarında sanat, medya ve televizyon dünyasının önemli simaları da hazır bulundu.

EBRU YAŞAR'DAN ''KADIN HAKLARI GÜNÜ'' MESAJI: ÇAĞDAŞ NESLİN ANAHTARI KADINDIR...

BAŞARILI SANATÇI'DAN ANLAMLI ÇAĞRI...

Etkinlik öncesi gecenin aynı zamanda ev sahibesi de olan başarılı sanatçı Ebru Yaşar yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Yıllar sonra radyo mikrofonlarına ''Ebru Yaşar'la Yaşam'' adlı programla dönen Ebru Yaşar, ''Radyonun yaşamlarımızda apayrı bir yeri var. Teknoloji her ne kadar bizi farklı iletişim kanallarına yönlendirse de hala radyolarda kendimize ait bir şeyler bulabiliyoruz. Bu gece mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ediyorum.'' yıllar sonra yeniden yaşadığı heyecanı basın mensupları ile paylaştı. Müzik kariyerini, annelik ve yazarlıktan sonra şimdide radyoculukla taçlandırarak on parmağında on marifet dedirten başarılı sanatçı, yaklaşan yeni yıl için temennilerini soran muhabirlere ''Her şeyden öte şiddetten uzak bir yıl olmasını temenni ediyorum. Kimsenin kimseyi kırmadığı, sevginin şiddete galip geldiği bir yıl olsun istiyorum.'' sözleriyle yanıt vererek son zamanlarda magazin dünyasında da artan şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını diledi. Sözlerini Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak sonlandıran Yaşar, ''Daha çağdaş ve daha medeni bir neslin anahtarı kadınlardır. Özellikle son yıllarda kız çocuklarımızın eğitim ve öğretimi konusunda çok ciddi adımlar atık. Bu konudaki kararlılığımızdan asla taviz vermememiz gerek. Toplumun her ferdinin bu doğrultuda sorumluluğu var. Bu sorumluluklarımızdan asla kaçmamalıyız. Geleceğimizi hep birlikte inşa edeceksek bunun için el birliğiyle çaba göstermemiz gerekiyor.'' diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti.

KORAY AVCI SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ...

Bu röportajın ardından yapılan teşekkür konuşmalarıyla start alan muhteşem gece Enbe Orkestrası'nın performansı ile devam etti. Bir ara Behzat Gerçeker'in daveti ile soluğu sahnede alan genç sanatçı Koray Avcı, söylediği şarkılarla geceye renk kattı. Sahneden iner inmez ayağının tozuyla basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Avcı,geçtiğimiz günlerde yaptığı ''Playback'' çıkışına açıklık getirdi. Sözlerini hatırlatan muhabirlere, ''Ben seyirciye olan saygımdan playback yapmam. Bu benim tercihim. Ekmeğini playback yaparak kazanan şarkıcı dostlarıma da sonsuz saygım var. Oda onların tercihi... Bizim işimiz şarkı söylemek. Bunu da en iyi canlı canlı yapabiliriz diye düşünüyorum. Amacım sadece bunu dile getirmekti.'' ifadeleri ile yanıt veren Avcı, Avrupa'daki konser maratonu ile ilgili ise '' Çok şükür her şey çok iyi gidiyor. Türkiye'nin ve yurt dışı konserlerinin ayrı lezzetleri var. Allah bize uzun uzun yollar, büyük büyük konserler nasip ediyor. Ne kadar şükretsek azdır. Özellikle Avrupa'da bu tempoda konser yapmak ve sürekli ''Sold Out'' olmak kolay bir şey değil. İnşallah bu yoğunluğumuz 2019, 2020, 2021'de de devam edecek.'' sözlerini sarf ederek önümüzdeki üç yıla damgasını vuracağını ima etti.

OKAN BAYÜLGEN'DEN EVLİLİK İTİRAFI...

Yaklaşık iki saat süren gecenin finalinde son olarak muhabirlerin sorularını yanıtlayan Okan Bayülgen; ''Ulusal kanallarda en güzel dönemlerimi yaşadım. Şimdi ise şakayla karışık küçük esnaflığımızı yaşıyoruz. Radyo işinse ayrı bir büyüsü var. Artık izleyicilerle bire bir etkileşim halinde olabileceği, canlı, yaşayan bir mekandayım.'' diyerek başladığı sözlerine şu şekilde devam etti; '' İnsanlar bana sürekli ''yeniden evlenecek misin?'' diyor. Evlilik benim başarısız olduğum bir alan. Hayatta her alanda başarılı olmanız imkansız. Babalık konusunda ise elimden geleni fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum. Her baba gibi bende evladımla vakit geçirmekten oldukça keyif alıyorum.''