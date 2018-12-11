Reklamcılık, Yerini Halkla İlişkilere Bırakıyor

11 Aralık 2018 Salı 13:26



11 Aralık 2018 Salı 13:26

İstanbul Kent Üniversitesi 'Kent Konuşmaları' adı altında birincisi düzenlenen seminerde açıklamalarda bulunan A İletişim Ajans Başkanı Engin Eren, "Reklamcılığın ve reklam kavramının sadece bir ürünü lanse ederken önemi var ama geri kalan süreç halkla ilişkilerin ilgi alanına girdi. Sosyal medya da bunun bir göstergesi" ifadelerini kullandı.İstanbul Kent Üniversitesi 'Kent Konuşmaları' adı altında sektör yöneticilerini öğrencilerle buluşturacağı seminerlerinin birincisini gerçekleştirdi. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından hazırlanan 'Kent Konuşmaları'nın ilk konuğu A İletişim Ajans Başkanı Engin Eren oldu.PR 4.0 konusunun ele alındığı seminerde, yeni nesil halkla ilişkiler, bakış açıları, iletişim yapılarının unsurları, bunların halkla ilişkiler alanına katkıları ve dönüşümlerinin nasıl olacağı masaya yatırıldı.Öğrencilerini meslek erbabı olarak yetiştirmek istediklerini ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doktora Öğretim Üyesi A. İlkay Ceyhan, "Bunun içerisinde akademi ve tecrübe kısmı var. Derslerde zaten akademik kısmını alıyorlar ama bu tarz konuşmalarda deneyim ve tecrübe kısmını da elde ediyorlar" dedi.Doktora Öğretim Üyesi A. İlkay Ceyhan ayrıca sektörün eksiklerini üniversite bünyesinde tamamlamayı ve sektöre hazır bir iş gücü vermeye çalıştıklarının da altını çizdi."REKLAMCILIK SEKTÖRÜ SON BULACAK"Programın ilk konuğu A İletişim Ajans Başkanı Engin Eren ise halkla ilişkilerin yeni bir evreye yöneldiğini vurgulayarak, "Halkla ilişkilerden ziyade iletişimden bahsetmek lazım. Benim tezim, kurumsal açıdan halkla ilişkilerin devam edeceği, yükseleceği fakat reklamcılığın öleceği yönünde. Bu spekülatif tezi şuna dayanarak söylüyorum. Artık reklamcılığın tüketiciler üzerinde etkiyi yaratamadığını iddia ediyorum. Reklamcılığın ve reklam kavramının sadece bir ürünü lanse ederken önemi var ama geri kalan süreç halkla ilişkilerin ilgi alanına girdi. Sosyal medya da bunun bir göstergesi. Halkla ilişkiler bir ikna sanatı. Bu ikna sanatı geçmişte tam yerini bulamamıştı ama dijital medyanın eski mecraların yerine geçmesi halkla ilişkileri reklama göre daha önemli kılıyor" şeklinde konuştu."Sosyal medya ve dijital iletişim araçları halkla ilişkilerin alanı olacak" diyen Eren, "Aslında içerik, yöntem değişmese bile mecralar değişmiş olacak. Ama önemli olan eski konvansiyonel içerik üretiminin sosyal medyaya göre uyumlandırılması. Yani sosyal medyaya has halkla ilişkiler içeriği üretmek lazım" açıklamasında bulundu."AKADEMİYE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"Bu anlamda akademiye çok büyük görevler düştüğünü kaydeden Eren, "Bir kırılma noktasındayız, bir çağ değişimindeyiz. Bu çağ değişimi de sokağa tarif edilebilmesi için kurama ihtiyacı var. Akademik dünyada yetişecek ve bu kuramı iyi öğrenecek yeni bir nesile ihtiyaç var. O yüzden akademiye çok buyük görev düşüyor" dedi. - İstanbul