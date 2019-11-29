Rekor kıran Shane Larkin: Okyanusa taş atıyor gibi hissettim

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini 104-75 yendikleri maçtaki başarılı performansıyla tarihe geçti. Karşılaşmada 49 sayı üreten ABD'li yıldız basketbolcu, Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırdı.

12'DE 10 ÜÇLÜK ATTI

Avrupa Ligi'nde daha önce Montepaschi Siena'dan Bobby Brown, Efes Pilsen'den Kaspars Kambala, PAF Bologna'dan Carlton Myers ve Peristeri'den Alphonso Ford, bir maçta attıkları 41'er sayıyla rekoru paylaşıyordu. Bayern Münih karşısında iki sayılık atışlarda 7'de 5, üç sayılık atışlarda 12'de 10, serbest atışlarda da 10'da 9 isabet oranıyla oynayan Larkin, 53 verimlilik puanına ulaştı.

"BİZ BİR AİLE GİBİYİZ"

Maç sonunda konuşan Shane Larkin, "Ne diyecegimi bilmiyorum, gerçekten çok çalışıyoruz daha sağlıklı olmak istiyoruz. Takım olarak çok iyiyiz. İlk şutu soktuktan sonra okyanusa taş atıyor gibi hissettim. Geçen seneki Barcelona maçında 41 sayının rekor olduğunu bilmiyordum ve birkaç sayıyla kaçırdım. Bu sefer rekoru kırmak istedim. Koç beni kenara çağırdı ve "Sakin ol" dedi. "1 dakika dinlen, rekoru sen kıracaksın" dedi ve sonrasında başardım. Biz bir aile gibiyiz 2 senelik bir takımız takım halinde ayakta kalıyoruz." dedi.