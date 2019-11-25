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Rekor uyuşturucu operasyonunda 1 İranlı ve 2 Türk tutuklandı

Rekor uyuşturucu operasyonunda 1 İranlı ve 2 Türk tutuklandı Antalya'da tarihin en büyük metamfetamin operasyonunda gözaltına alınan 1'i İranlı 3 kişi tutuklandıANTALYA - Antalya İl Jandarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından gerçekleştirilen 11 kilo 450 gram ile...

25.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:31
Rekor uyuşturucu operasyonunda 1 İranlı ve 2 Türk tutuklandı
Antalya'da tarihin en büyük metamfetamin operasyonunda gözaltına alınan 1'i İranlı 3 kişi tutuklandı
ANTALYA - Antalya İl ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından gerçekleştirilen 11 kilo 450 gram ile Antalya'da en büyük metamfetamin operasyonu olarak kayıtlara geçen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Bilineceği gibi İran'dan 65 NV 650 plakalı TIR ile, Van üzerinden Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulduğu ve Manavgat'a getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla uyuşturucu maddenin sahibi İranlı Davar Salamat Ravandı, uyuşturucuyu Van üzerinden Antalya'ya getiren TIR şoförü Hakan Sümen ile uyuşturucuyu Manavgat'ta piyasaya sürecek olan Hüseyin Karakaya'yı gözaltına alırken, araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 3, 5 milyon lira olan çuval içerisinde 18 paket halinde 11 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirilmişti.
Jandarma tarafından gözaltına alınan ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan İranlı Davar Salamat Ravandı, Hakan Sümen ve Hüseyin Karakaya tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Rekor uyuşturucu operasyonunda 1 İranlı ve 2 Türk tutuklandı

Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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