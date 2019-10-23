Rekorların Adamı Robert Lewandowski

Dünyanın en iyi forvetleri arasından biri olarak gösterilen Robert Lewandowski, 2019-20 sezonuna fırtına gibi başladı. Sezonun ilk maçında Borussia Dortmund'a karşı oynanan Süper Kupa haricinde oynadığı her maçta ağları sarsan Lewandowski, akılalmaz bir form grafiği yakalamış durumda. Bayern Münih'le çıktığı 12 maçta 16 gol atan Polonyalı forvet, dün çıktığı Olympiakos maçında da da iki defa ağları sarsarak Şampiyonlar Ligi'nde 58 gole ulaştı ve bu turnuvanın en golcüleri sıralasamasında Ruud van Nistelrooy'u geçerek 5. sıraya oturdu.

Kaynak: Dugout