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Rekortmen dalgıç, 15 santimlik deniz solucanını görüntüledi

Çanakkale'de av için dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, ilk defa karşılaştığı deniz solucanını görüntüledi.

01.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:29
Rekortmen dalgıç, 15 santimlik deniz solucanını görüntüledi

Çanakkale 'de av için dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, ilk defa karşılaştığı deniz solucanını görüntüledi.

Çanakkale Boğazı'nda avladığı büyük balıklarla tanınan dalgıç Müjdat Turan, yine trofe avı (cinsin en büyük balığı) için Mavra Adası açıklarından zıpkınla dalış yaparken, hiç karşılaşmadığı bir deniz canlısını kamerayla görüntüledi. Turan, yaklaşık 15 santim boyunda ve 4 milimetre kalınlığındaki bu canlının daha sonra deniz solucanı olduğunu öğrendi.

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, deniz solucanını görünce heyecanlandığını belirterek, 'Denizlerin altında yaşamını sürdüren bilmediğimiz daha ne canlılar var. İşte gördüğüm bu canlı da böyle. Benim için ilk defa karşılaştığım bu değişik deniz canlısını görüntülemek ve beni izleyenlerle paylaşmak istedim. İnanıyorum ki bu canlının da denizlerdeki ekosistemin devam etmesi için önemli bir rolü vardır" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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