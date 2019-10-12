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Rekortmen okuldan Vali Soytürk'e ziyaret

Kilis'te 5 yıldır öğretmen ile velileriyle birlikte kan bağışına destek veren İnönü İlkokulunu Vali Recep Soytürk kabul etti.

12.10.2019 12:00Rekortmen okuldan Vali Soytürk'e ziyaret
Kilis'te 5 yıldır öğretmen ile velileriyle birlikte kan bağışına destek veren İnönü İlkokulunu Vali Recep Soytürk kabul etti.

İnönü İlkokul Serdar Gelebek, Öğretmen Ayşe Yüksel, Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz ve İnönü İlköğretim Okulu Öğrencileri, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. 5 yıldır 3 ayda bir öğretmen, veliler ile birlikte geniş katılımlı kan bağışında bulunan İnönü İlkokulu Müdürü Mehmet Serdar Gelebek'e teşekkür eden Vali Soytürk, okul yönetiminin ve velilerin kan bağışına verdiği destekten ötürü teşekkür etti. - KİLİS

Kızılay, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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