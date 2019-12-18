Rekortmen yüksek atlayıcının hedefi Türkiye'ye ilki yaşatmak

Yüksek atlama Türkiye rekorunun sahibi Alperen Acet (21), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanarak, Türkiye'ye ilki yaşatmak istediğini söyledi.

Denizli'de ikamet eden Alperen Acet, futbol seçmelerine katılmak için gittiği organizasyonda kontenjanın dolu olması sebebiyle yüksek atlama yarışlarını izledi. Bu sırada atlayış yapanlardan daha yükseğe atlayabileceğini iddia eden Alperen Acet, denemek için gerçekleştirdiği atlayışın ardından bu sporu yapmaya karar verdi. Yüksek atlama takımına seçilen Alperen Acet, ilk senesinde Denizli'de birinci oldu. Daha sonra antrenör Cavit Ceylan ile çalışan Alperen Acet, 15 civarında Türkiye şampiyonluğu kazanıp, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Yüksek atlamada Metin Durmuşoğlu'na ait 16 yıllık rekoru, 2018'deki 2.30 metrelik atlayışıyla kıran Alperen Acet, Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki 5'inciliğiyle Türkiye'yi bu branşta finalde temsil eden ilk sporcu unvanına sahip oldu. Yıldızlar, 23 Yaş altı ve büyükler kategorisinde çok sayıda rekora adını yazdıran milli sporcu Alperen Acet, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına Antalya'daki milli takım kampında devam ediyor.

ALPEREN ACET: HEDEFİM OLİMPİYATLARA GİTMEK

Olimpiyata katılmayı hedeflediğini anlatan milli sporcu Acet, "Hedefim öncelikle olimpiyata gitmek sonrasında da final yarışıp madalya kazanmak. Yüksek atlamada daha önce olimpiyata katılan Türk sporcu yok. Erkeklerde bunu başaran yok. Ben öncelikle olimpiyata katılıp hem kendime hem ülkeme bu ilki yaşatmak istiyorum. Bir sporcunun gelebileceği en yüksek nokta olimpiyata katılmak. Madalya da kazanırsam dünyalar benim olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alperen Acet'in ısınırken görüntüsü

Salondan görüntüler

Alperen Acet'in açıklamaları

-Detaylar