Rekortmenden melodik rap

Söz ve müziği kendisine ait 3 şarkıyı sevenleriyle paylaşan ve 3 ayda 3 klip çeken Gurur bey, yönetmen Yekta Özbilen ile iyi bir enerji yakaladıklarını ve eserlerin ruhunu yansıtan kliplerle beğeni topladığını ifade etti.

Son klip çalışmasını "Hakim Bey" isimli şarkısına yapan Gurur Bey "Rap müziğe boyut kattım ve melodik rap yaptım bu şarkının dünyada bir örneği daha yok, rap müzik de yeni bir akım başlıyor. Bu eserimle dünya üzerindeki tüp rap okuyanlara da kafa tutuyorum" dedi. Müzik dünyasının rekortmen ismi ve usta yorumcusu Gurur Bey, hızlı yükselişine devam ediyor.