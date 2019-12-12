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Rektör Akgül'e ziraat odası başkanından ziyaret

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve Muhasip Üye Ömer Yıldırım'ı makamında kabul etti.

12.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:36Rektör Akgül'e ziraat odası başkanından ziyaret
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve Muhasip Üye Ömer Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Başkan Bayram ve Muhasip Üye Yıldırım, Karaman Ziraat Odasının projelerinden söz ederek ilin tarım potansiyeli, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri hakkında Rektör Akgül ile istişarede bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Akgül ise, üniversite olarak ildeki tüm paydaşlarla her türlü konuda işbirliği ve istişareye açık olduklarını ifade ederek gıda ve tarım şehri Karaman'ın tüm kurum ve kuruluşların destek ve önerileriyle potansiyelini daha da artıracağına inandığını belirtti.

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. - KARAMAN

Karaman, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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