Rektör Akgül: "Gazeteciler son derece önemli bir mesleği icra ediyor"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Akgül, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Gazetecilerin haklarıyla ilgili düzenlemeler getiren 212 sayılı kanunun 1961 yılında Resmi Gazete'de yayınlandığı gün olan 10 Ocak, ülkemizde her yıl 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri anlık olarak toplumla paylaşan, toplumun gözü ve kulağı olan, kamuoyunun hızlı ve doğru habere ulaşmasını sağlayan gazeteciler, kuşkusuz son derece önemli bir mesleği icra etmektedir. Gazeteciler bir yandan toplumu bilgilendirme işlevini yerine getirirken diğer yandan da toplumun kültürel hayatına, ürettikleri içerikle yön vermekte ve kanaatleri şekillendirmektedirler. Basın mensupları aynı zamanda bir ülkenin kültürel sermayesi, düşünen beyni ve ilerleyen toplumun motivasyon kaynağıdır. Bu bakımdan basın çalışanları, bir ülkenin entelektüel birikimi ve bilgi toplumunun potansiyel gücüdür. 10 Ocak vesilesiyle, son derece özveri gerektiren zorlu çalışma şartlarına rağmen ilimizde ve ülkemizde bu kutsal görevi layıkıyla yerine getiren bütün basın mensuplarına görevlerinde üstün başarılar ve kolaylıklar diliyor; tüm basın çalışanlarının 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA