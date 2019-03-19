Rektör Akgül Şehit Ailesini Ağırladı

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Şehit İshak Sağlamoğlu'nun ailesini makamında ağırladı.Akgül, Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin helikoptere ateş açması sonucu şehit düşen İshak Sağlamoğlu'nun annesi Akile Sağlamoğlu ve kardeşi Sezai Sağlamoğlu'nu ağırlayarak kendileriyle bir süre sohbet etti.Ziyarette konuşan Akgül, "Vatan için şehit olan aziz evlatlarımızın hatıralarına sahip çıkarak, onların emaneti olan ailelerinin de her zaman yanında olacağız." dedi.Şehidin annesi ve kardeşi ise Rektör Akgül'e çiçek vererek kendilerine gösterdiği ilgi ve hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.