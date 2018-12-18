Rektör Akgül, Üniversiteye Kupa ile Dönen Takımları Tebrik Etti

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, katıldıkları müsabakalarda dereceye giren KMÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarını makamında kabul etti.Antalya'da 09-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Üniversitelerarası 2. Lig Basketbol müsabakalarında ikinci olan Erkek Basketbol Takımı ile aynı müsabakalarda üçüncü olan Kadın Basketbol Takımı temsilcileri KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü ziyaret etti. KMÜ BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, takım antrenörleri Dr. Öğretim Üyesi Erhan Devrilmez ve Dr. Öğretim Üyesi Recep Soslu'nun yanı sıra takım kaptanları Oğuzhan Özen ile Fatma Gülten Koka'nın katıldığı ziyarette müsabakalarda kazanılan kupalar Rektör Akgül'e takdim edildi.KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, müsabakalar sonucunda elde edilen başarının KMÜ ailesini mutlu ettiğini belirterek, "Üniversitemizin kadın ve erkek basketbol takımlarının kazanmış oldukları kupa şahsım ve üniversitemiz adına gurur verici bir başarı oldu. Takım antrenörlerimiz ve takım kaptanlarımızı tüm takım adına tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - KARAMAN