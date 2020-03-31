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Rektör Aldemir'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşı ile destek verdi.

31.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:24
Rektör Aldemir'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşı ile destek verdi.

"Yardımlaşma hissiyatı ile bu günleri birlikte aşacağız"

Medeniyet ve kültürümüzün yardımlaşma, dayanışma, paylaşma üzerine kurulu olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Kültürümüzde bizler millet olarak açları doyurmuş, düşkünleri giydirmiş, konuklarını dinlendirmiş ecdadın torunlarıyız. Bu günleri de yardımlaşma hissiyatıyla, birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, aşacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşını bağışladığını belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "ADÜ ailesi olarak, Üniversitemiz yönetim kurulu üyeleri, daire başkanları ve akademisyenlerimizi 'Biz Bize Yeteriz' Milli Dayanışma Kampanyasına hepinizi davet ediyorum" sözleri ile tüm ADÜ ailesini bağışa davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Rektör, Selçuk, Güncel
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