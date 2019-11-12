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Rektör Aldemir Kars Kafkas Üniversitesi akademik açılış törenine katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kars Kafkas Üniversitesi akademik açılış törenine Katıldı.

12.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:00Rektör Aldemir Kars Kafkas Üniversitesi akademik açılış törenine katıldı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kars Kafkas Üniversitesi akademik açılış törenine Katıldı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kars Kafkas Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katıldı. Yeni akademik yılın ilk dersinin AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş tarafından verildiği, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun ev sahipliğinde düzenlenen törene; Kars Valisi Türker Öksüz, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun açılış konuşmasının ardından, Kars Valisi Türker Öksüz ve Kars milletvekillerinin konuşmaları gerçekleşti.

Protokol konuşmalarının ardından, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş 'Türkiye'yi Geleceğe Taşımak' temalı 'İlk 'Derste'; siyasetin esasları, toplumsal değişimin ilkeleri ve geleceğin Türkiye hakkında konuştu.

Akademik yıl açılış töreni, Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a hediye takdiminin ardından sona erdi. - AYDIN

Güncel

Kaynak: İHA

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