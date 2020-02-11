Haberler » Güncel » Rektör Aldemir, ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısına katıldı - Haber

Rektör Aldemir, ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısına katıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen 2020 ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısı'na katıldı.

11.02.2020 08:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:38Rektör Aldemir, ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısına katıldı
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Aldemir, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen 2020 ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısı'na katıldı.

Antalya'da gerçekleşen toplantı sırasında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'dek, gelişmeler hakkında Aygün'e bilgiler verdi ve ADÜ'nün tanınırlığının artarak her alanda marka bir üniversite olması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Şeffaf bir yönetim anlayışını ilke edindiklerini ifade eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda gösterilen hassasiyet ve kamuoyunun sınavlara yönelik güvenini arttırıcı yaklaşımları için Aldemir'e teşekkür etti. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, halis aygün, Selçuk, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
08:58  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 10 Şubat MPİ On Numara sonuçları
08:50  Iraz Yıldız kimdir? Iraz Yıldız kaç yaşında, nereli? Iraz Yıldız biyografisi
08:39  11 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
01:00  11 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
11.02.2020 09:07:40