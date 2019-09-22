Rektör Alma, Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış törenine katıldı.



Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaretinde; Bakanlar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleri, büyükelçiler, üniversitelerin rektörleri, senato üyeleri ile öğretim üyesi ve öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen törende, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma temsil etti.



Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yapılan konuşmalarda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin bilgiyi üreten, ülkenin teknolojik altyapısına kaynaklık eden kurumlar olma yolunda desteklendiğini belirtti. 21'inci yüzyılın hakim gücü" endüstri 4,0 ve dijitalleşme ile insan hayatının tüm noktalarında süreklilik gösteren değişkenliklerin ve akışkanlıkların oluştuğuna değinen Saraç, alışık olunan durağan bir sistemden daha dinamik sistemlere geçildiğini, Yükseköğretim Kurulu olarak bu süreçlerle ilgili birçok çalışma başlattıklarını ifade etti. Dijital dönüşüm programı kapsamında bu yıl 36 bin öğrenci ve 3 bin 112 öğretim elemanının merkezi bir planlama ile eğitim aldığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Yükseköğrenimde sayısal anlamda önemli bir kapasiteye ulaşıldı. Türkiye'deki yüksek öğrenimli öğrenci sayısı 8 milyona ulaştı. Türk yükseköğrenim sistemi bugün çok ileri bir seviyede bulunuyor. En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur. Göreve geldiğimizden beri tüm evlatlarımıza mümkün olan en iyi imkanları sağlamanın gayretinde olduk" dedi.



Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından YÖK 2019 üstün başarı ödüllerinin sahiplerine verilmesi ile devam etti. - IĞDIR

Kaynak: İHA