Rektör Alma, Özel Mısra Göleli Bakım Merkezini ziyaret etti
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır kent merkezinde bulunan Özel Mısra Göleli Bakım Merkezini ziyaret etti.
15.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:38
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır kent merkezinde bulunan Özel Mısra Göleli Bakım Merkezini ziyaret etti.
Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi yetkilileriyle görüşen Rektör Alma, bakım evinde kalan yaşlı ve hastalarla sohbet etti. Özel Mısra Göleli Bakım Merkezinde staj yapan Üniversite öğrencileriyle de sohbet eden Rektör Alma, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.
Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi yetkilileri, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya ziyaret için teşekkür etti. - IĞDIR
Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi yetkilileriyle görüşen Rektör Alma, bakım evinde kalan yaşlı ve hastalarla sohbet etti. Özel Mısra Göleli Bakım Merkezinde staj yapan Üniversite öğrencileriyle de sohbet eden Rektör Alma, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.
Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi yetkilileri, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya ziyaret için teşekkür etti. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Iğdır Üniversitesi, Rektör, Iğdır, Güncel
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