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Rektör Alma, 'Türkiye'nin Fırsat Penceresi' toplantısına katıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında Türkiye'nin Fırsat Penceresi, "Türk Yükseköğretimi" adlı toplantıya katıldı.

23.07.2019 11:29 Rektör Alma,
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında Türkiye'nin Fırsat Penceresi, "Türk Yükseköğretimi" adlı toplantıya katıldı.

YÖK Başkanlığınca, Muş Alparslan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile bölge üniversite Rektörleri katıldı.

Türkiye'nin Fırsat Penceresi "Türk Yükseköğretimi" başlıklı toplantıda, YÖK'ün ülkemizdeki genç nüfusun eğitiminde yeni hedef olarak belirlediği "Dijital Dönüşüm ve Okuryazarlık" konuları ile YÖK'ün Geleceğin Meslekleri alanında yaptığı çalışmalar ve açılan yeni lisans, lisansüstü programları ve üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolleri üzerinde duruldu.

Yükseköğretimin dönüşümü ve geleceği hakkında önemli bilgi paylaşımlarının yapıldığı toplantıda, seçilen pilot üniversitelerin şehirler ve bölgeler için nasıl bir önem arz ettiği vurgulandı.Toplantı sonrasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki üniversite rektörleri ile senato toplantı salonunda bir araya gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, yürüttüğü Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması kapsamındaki üniversitelerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Iğdır Üniversitesi, Yekta Saraç, Dönüşüm, Türkiye, Güncel

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