Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Rektör Alma, tuz terapi merkezi projesini inceledi - Haberler

Rektör Alma, tuz terapi merkezi projesini inceledi

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesinin Tuzluca Tuz Mağaralarında inşasını projelendirdiği Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi inşa alanında inceleme yaptı.

23.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:06
Rektör Alma, tuz terapi merkezi projesini inceledi
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesinin Tuzluca Tuz Mağaralarında inşasını projelendirdiği Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi inşa alanında inceleme yaptı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayıyla 2020 yılı içerisinde inşasına başlamayı planladığı Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için yerinde incelemelerde bulundu. Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi alanındaki çalışmaları gözlemleyen ve çalışmaların gidişatı hakkında ilgililerden bilgi alan Rektör Alma, yakın zamanda inşaatına başlanması planlanan tesisin planı ve inşa hazırlıklarına dair proje ekibiyle fikir alışverişinde bulundu. Proje ekibi de, projeye olan ilgi ve destekleri için Rektör Alma'ya teşekkür etti.

"Tesviye çalışmaları başladı"

Tuz Mağaralarının sağlık turizmine kazandırılması için projelendirilen Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin; 8 adet otel odası, 2 adet VIP oda, kafeterya, bay ve bayan toplu terapi salonları ile sergi salonundan oluşması planlanıyor. İhalesi tamamlanan ve bu yıl içerisinde inşaatına başlanması planlanan tesis için tesviye çalışmaları sürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Iğdır Üniversitesi, Rektör, Iğdır, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

AVCILAR'DA HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDEKİ ÖĞRETMENLER GÖNÜLLÜ MASKE DİKİMİNE BAŞLADI - Haber Finike kent meydanı planı bakanlığa iletildi - Haber İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812'ye yükseldi. - Haber Kırklareli Valiliği: "Dereköy Sınır Kapısı'nın yolcu giriş ve çıkışlarına açık olduğu yönündeki... - Haber Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin
Loading