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Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

18.09.2019 08:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Buna göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Kalan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Türkay Dereli atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Rektör, Eğitim, Güncel

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