Rektör Aydın, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasını Ziyaret Etti

Tarsus
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın
, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek kasım ayı meclis toplantısına katıldı.
Aydın, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, üniversitenin durumuyla ilgili bilgi verdi.
Tarsus Üniversitesinin fiziki altyapı, gelişim stratejisi, akademik ve idari yapılanma, kurumsallaşma ve benzeri çalışmalarının planlı ve bütün paydaşların görüşlerini alarak devam ettiğini ifade eden Aydın, özellikle üniversiteyle yapabilecek ortak çalışmalar, geliştirebilecek projeler ve işbirliği için var olan mekanizmalara örnekler verdi.
Aydın ayrıca, üniversitelerin, eğitim ve öğretim programlarının bölgenin nitelikli işgücü ihtiyacını da dikkate alarak planlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Toplantı sonunda, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Eyüphan Eyüboğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak
, Aydın'a ziyaretin anısına bir plaket verdi.
29 Kasım 2018 Perşembe 11:46