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Rektör Aydın: "Tüm gayretlerimiz Samsun ve öğrenciler için"

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, tüm gayretlerinin genelde Samsun, özelde ise öğrenciler için olduğunu söyledi.

07.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:28 Rektör Aydın:
Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, tüm gayretlerinin genelde Samsun, özelde ise öğrenciler için olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişlerinin bulunulduğu ziyarette Prof. Dr. Mahmut Aydın duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Samsun Üniversitesinin Canik ilçesi için büyük bir kazanım"

Samsun Üniversitesinin Canik ilçesi için büyük bir kazanım olduğunu belirten Mustafa Kılıç, "Şehrimizin ikinci devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitesi hem ilimiz hem de ilçemiz için büyük bir kazanım. Bu yerleşkenin ilçemize önemli katkıları oldu ve daha da büyük katkıları olacağına inanıyorum. Bizleri ağırladığı için rektörümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

Samsun ve öğrenciler için

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da ziyaretten dolayı MHP Canik İlçe Başkanı Mustafa Kılıç ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Tüm gayretlerinin genelde Samsun, özelde ise öğrenciler için olduğunu ifade eden Rektör Aydın, bu konuda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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