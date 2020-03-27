Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs servisleri ile acil servis, ilk başvuru polikliniğine ve yoğun bakım ünitesini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Türkiye'de koronavirüs tedavisi yapılan alanlar ilk kez görüntülenmiş oldu.

27.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:52

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışan tüm sağlık personeline destek amacıyla fakülte hastanesinin koronavirüs (Kovid-19) servisleri ile acil servis, ilk başvuru polikliniğine ve yoğun bakım ünitesine ziyarette bulundu. Bu ziyarettte çekilen fotoğraflarla Türkiye'de koronavirüs tedavisi yapılan hastanelerden birinin içi resmi olarak fotoğraflandı.

"KENDİ ÇALIŞANLARIMIZDA DA KOVİD TESPİT ETTİĞİMİZ OLDU"

Ziyaret öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak Kovid-19'a karşı tüm eylem planlarını hazırladıklarını söyledi. Yoğun bakın üniteleri ve ameliyathanelerin de hazır durumda olduğunu belirten Aydın, "Kendi içimizden de bazı çalışanlarımızda da kovid tespit ettiğimiz oldu. Biz onları yalnız bırakmamak adına kendilerini ziyaret edeceğiz." dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

"ŞU AN MALZEMELEYLE İLGİLİ SIKINTIMIZ YOK"

Salgın nedeniyle çok acil durumlar hariç hastaların, hastaneye başvurmasını istemediklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:"Hastane işleyişi olarak şu an acil olmayan ve rutin takip etmediğimiz hastaların, hastaneye gelmelerini çok tercih etmiyoruz. Bundaki sebep hastalarımızı ve hasta yakınlarımızı korumak. O nedenle acil olmayan, hemen yapılması gerekmeyen, kanser hastalarının takipleri hariç hastaların tedavilerini bir miktar daha ileri ertelemiş bulunmaktayız. Şu aşamada basında üniversite hastanemizle ilgili bir takım söylentiler ve dedikodular yer alıyor. Şu an malzeme ile ilgili bir sıkıntımız yok. Sağlık Bakanlığımız koordineli bir şekilde bu malzemeleri bize sağlıyor. Ancak bu günlerden sonraki günleri de planlamamız gerekiyor. Bu aşamada elimizdeki tıbbı malzeme stoklarını önümüzdeki zamana bırakacak şekilde tedbirli bir şekilde kullanmayı tercih ediyoruz."

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

KOVİD-19 HASTALARI AYRI SERVİSLERE ALINDI

Kovid-19 tanısı konulan hastaların ayrı servislere alındığını ve diğer hastalardan izole edildiğini belirten Prof. Dr. Nuri Aydın, "Onların bulunduğu servislere de kısa bir ziyarette bulunacağız. Ziyaret sırasında çalışanlarımıza da destek olmuş olacağız. Şu anda hasta olup burada yatan hekim arkadaşlarımız var. Onları da yattıkları yerde görmüş olacağız ve onlara da destek vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

Aydın, sağlık çalışanlarının üstün bir gayret ile hastanede hizmet verdiğini ve haklarını ödemenin mümkün olmadığını vurgulayarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli öğretim üyelerine, doktorlara, hemşirelere ve tüm personele teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın ve Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, koruyucu önlük giyerek, maske ve gözlük takarak koronavirüs servisleri ile acil servis, ilk başvuru polikliniğini ve yoğun bakım ünitesini ziyarette etti. Aydın, ziyaret sırasında hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu ve kısa süreli sohbet etti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin koronavirüs servisi görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Acil Servis, Aydın, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi

İlgili Haberler

Koronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! Çinli Bilim Adamları AçıkladıKoronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! Çinli Bilim Adamları Açıkladı
İran’da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldıİran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye’nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattıTürkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Çin’de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasınÇin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Sağlık ››İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler
Yorumlar (9)
SERHAT:Olumsuz yorum yapıp kötüleyenler umarım sizde hasta olarak düşmezsiniz oralara
Cevap Yaz 0 0
AGUNES58:Allah yardımcıları olsun hepsinin.
Cevap Yaz 0 6
VATANDAŞ:Hani bi şey vardı kanalın birinde REKLAMLAAARRRRR diye : )
Cevap Yaz 8 2
CORONA CANER:YALAN
Cevap Yaz 11 1
YETMİS6:Allah yardımcınız olsun
Cevap Yaz 0 12
YORGUN DEMOKRAT:Sağlık bakanlığı ve hükümetimizi çalışmalarından dolayı sonuna kadar destekliyorum. .
Cevap Yaz 8 27
PALA:allah yardıcınız olsun sizlere güç kuvvet versin inşallah
Cevap Yaz 1 32
CORONA CANER:internetteki videolar öyle demiyor ziya sallama bu kadar
Cevap Yaz 18 8
MR:İnternetteki videoların gerçekliğinden eminmisin?
0 2

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

18:49: Zonguldak'ta 22 hastanın korona virüs testi pozitif çıktı - Haberler 18:48: Korona virüs dedikodularına Kaymakam ve Belediye Başkanı açıklık getirdi - Haberler 18:45: Mürettebatının karantinaya alındığı gemi havadan görüntülendi - Haberler 18:42: Havayoluyla kente gelenler sağlık kontrolünden geçiriyor - Haberler 18:39: 18 yaşındaki genç köprüden atladı, vatandaşlar film izler gibi izledi - Haberler 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler 16:42: İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler