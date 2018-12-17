Rektör Battal Kerküklü Öğrencileri Kabul Etti

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Irak Kerkük Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğrencilerini kabul etti.YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Battal'ın daveti üzerine Kerkük Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi Yöneticileri Dr. Ümit Ahmed ile Dr. Abdul-Hakeem Shakov nezaretinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 6 öğrenci Van'a geldi.Bir hafta boyunca Van'da derslere katılacak olan öğrencilerle bir araya gelen Battal, Kerkük Üniversitesi'nin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.Kerkük Üniversitesi ile üniversiteler arası Mevlana Programı ve iş birliği protokollerinin olduğunu belirten Battal, "Bu, öğrenci, akademisyen değişimi ve bilimsel çalışmalar konuşunda iş birliğini içeriyor. Biz Kerkük'e gittiğimizde Türk Dili Edebiyatı Bölümü'nü Van'a davet etmiştik. Şimdi kendileri misafirimiz. 6 öğrenci ve 2 hoca ile bir hafta boyunca üniversitemizde derslere girecekler. Bu ilişkilerimiz devam edecek ve bizim öğrencilerimiz de ilerleyen zamanda Kerkük'e gidecek. Tabi Kerkük Üniversitesi bizim için çok önemli. Kerkük ile ilişkilerimizi tabana yayarak daha da ilerletmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.Öğrencilere YYÜ'nün çok güçlü ve köklü bir üniversite olduğunu anlatan rektör Battal, "Üniversitemizin tüm birimlerini ve Van'ı gezmeyi ihmal etmeyin. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.Van'ı ve üniversiteyi çok beğendiklerini ifade eden Kerküklü öğrenciler ise Battal'a davetinden dolayı teşekkür etti.YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel'in de hazır bulunduğu ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.