Rektör Baydemir'den Belediye Başkanı Şahin'e iadeyi ziyaret
Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e iadeyi ziyarette bulundu.
31.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:52
Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e iadeyi ziyarette bulundu.
Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir Başkan Şahin'le bir süre baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Başkan Şahin nazik ziyaretleri nedeniyle Rektör Beydemir'e teşekkür etti. - BİLECİK
Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir Başkan Şahin'le bir süre baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Başkan Şahin nazik ziyaretleri nedeniyle Rektör Beydemir'e teşekkür etti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler: Şeyh Edebali, Semih Şahin, Bilecik, Rektör, Güncel