Rektör Bayram Sade'den 30 Ağustos mesajı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.



Rektör Sade mesajında, "Türk Milleti, 30 Ağustos ile tüm dünyaya hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tekrar ilan ederek şanlı tarihine bir zafer daha yazdırmıştır. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, esaret altına alınmak istenen yüce milletimizin zor şartlar altında var olma mücadelesi gösterdiği; vatanseverliği ve bağımsızlığı uğruna verdiği büyük mücadelenin zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin bağımsızlığı, hürriyeti, birlik ve beraberliği uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan her türlü hain saldırı karşısında gösterdiği mücadelenin timsalidir. Milletimizin maküs kaderini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde, 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi aynı zamanda bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin de adıdır. Diğer zaferlerimiz gibi, 30 Ağustos da bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Bu vesileyle, büyük zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canları ve kanlarıyla vatan topraklarını bizlere emanet bırakan aziz şehitlerimizi, bu uğurda her türlü maddi ve manevi fedakarlığı göstermiş olan gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, yüce Türk milletinin ve kahraman silahlı kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum." - KONYA

Kaynak: İHA