Rektör Beydemir mazbatasını aldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e rektörlük mazbatası YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.
12.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:59
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e rektörlük mazbatası YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Rektör Beydemir, bu önemli görevi kendisine tevdi eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve tüm YÖK üyelerine teşekkürlerini sundu. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Rektör, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla