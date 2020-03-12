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Rektör Beydemir mazbatasını aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e rektörlük mazbatası YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.

12.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:59
Rektör Beydemir mazbatasını aldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e rektörlük mazbatası YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Rektör Beydemir, bu önemli görevi kendisine tevdi eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve tüm YÖK üyelerine teşekkürlerini sundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Rektör, Güncel

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