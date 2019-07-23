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Rektör Biber'den Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine ziyaret

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, ARÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.

23.07.2019 17:30 Rektör Biber'den Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine ziyaret
Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, ARÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.
Prof. Dr. Biber, burada yaptığı konuşmada, Ardahan Üniversitesinin 10 yıllık geçmişinde birçok ilki başardığını ve başarmaya devam edeceğini söyledi.
ARÜ'nün tercih edilmesi için Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezinde rehberlik hizmeti verildiğini kaydeden Biber, "Bölgemiz ve ülkemizin en iyi üniversiteleri arasında yerini alma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Temel misyonumuz bilgi üretmek ve nitelikli bireyler yetiştirmektir. Aslında bizde işsizlik sorunu yok, bizde nitelikli birey sorunu var. Bizim öncelikle bunları başarmamız lazım." dedi.
Biber, Ardahan'ın zengin tarihe ve doğal güzelliklere sahip kent olduğunu da sözlerine ekledi.

Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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