Rektör Bilgiç: "Öğretmenlerimiz Başımızın Tacı, Bu Milletin Geleceğinin Teminatıdır"

23 Kasım 2018 Cuma 11:54



23 Kasım 2018 Cuma 11:54

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Özel Kolejinde görev yapan 50 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'i ziyaret etti. Rektörlük Eski Senato Salonunda organize edilen buluşmada Rektör Bilgiç'le OMÜ Vakfı Özel Koleji öğretmenleri bir araya geldi.Vakıf Koleji öğretmenlerinin tek tek öğretmenler gününü kutlayan Rektör Bilgiç, kutlama pastasını öğretmenlerle birlikte kesti. Rektör Bilgiç "Ziyaretinizden son derece memnun oldum. Öğretmenlerimiz başımızın tacı, bu milletin geleceğinin teminatıdır. Hangi meslekten olursak olalım, hepimiz bir öğretmenin elinden geçiyoruz. Öğretmenlerin bu nedenle her türlü saygıyı, hak ettiklerini düşünüyorum. Gelişen her toplum sıkıntıları eğitimde ciddi adımlar atarak aşmıştır. Öğretmenlerimizi hak ettikleri noktaya getirmek, bu ülkenin görevidir" dedi.Rektör Bilgiç bu kutsal mesleği icra eden herkesin Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek gelecek nesillerin mimarı olan öğretmenlere başarılar diledi. Günün anısına OMÜ Vakıf Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük, Rektör Bilgiç'e hediye takdiminde bulundu.OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük ise, "Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Biz yönetime geldikten sonra bu 3.Öğretmenler Günü kutlamamız. Rektörümüz, her ikisinde kendisi zahmet edip okulumuza gelmişti. Bu sefer iade-i ziyaret yapalım dedik. Son iki yılda Samsun'da zirvedeyiz. Önemli olan zirvede kalabilmektir. Gelecek yıllarda da bu başarının tesadüf olmadığını göstereceğimize inanıyorum. Hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum. Nice yıllara." şeklinde konuştu.Ziyarete, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük, OMÜ Vakfı Koleji Müdürü Mustafa Kurt ve yardımcıları, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Güray Erener ve Doç. Dr. Erol Terzi katıldı. - SAMSUN