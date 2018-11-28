Rektör Budak'a Ziyaret

Almanya
'da düzenlenen 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Erkek Milli Takımı'nda mücadele eden Ege Üniversitesi
öğrencileri ile antrenör Hakan Toğar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak
'ı ziyaret etti.
Oyuncular Kerem Demir, Ozan Özdemir, Berkan Mert Sürücüoğlu ve antrenör Hakan Toğar'la bir araya gelen Budak, yeniden hayata geçirdikleri Ege Üniversitesi Spor Kulübü'nün kısa sürede çeşitli branşlarda önemli başarılar aldığını kaydetti.
Budak, ülkelerin ekonomik güçlerinin yanı sıra artık sporda yer alışları ve spor mücadelelerindeki payının da önemli bir alan haline geldiğini belirterek, "Ege Üniversitesi olarak nitelikli eğitimle öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine de oldukça önem veriyoruz. Amacımız daha fazla alanda milli takımlarımıza başarılı sporcular yetiştirmek." dedi.
Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Antrenörü Hakan Toğar da kulüp bünyesindeki 13 oyuncudan 10'unun milli sporcu olduğunu belirterek, "Kulübümüzün altyapısında 40'a yakın sporcuyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hedefimiz milli takımlarda kulübümüzü ve ülkemizi temsil edecek milli sporcular yetiştirmektir." diye konuştu.
Almanya,Necdet Budak,Ege Üniversitesi
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:05