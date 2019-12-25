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Rektör Budak: "Amacımız; üniversitede akreditasyon ve kaliteye ağırlık vermek"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin A Plus ilan edilmesi nedeniyle yaptığı konuşmada, "Bu üniversitemiz ve fakültemiz için gurur verici bir gelişmedir.

25.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:34 Rektör Budak:
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin A Plus ilan edilmesi nedeniyle yaptığı konuşmada, "Bu üniversitemiz ve fakültemiz için gurur verici bir gelişmedir. Amacımız; üniversitede akreditasyon ve kaliteye ağırlık vermek" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 'Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi' sonucunda A Plus ilan edilmesi dolayısıyla lansman toplantısı düzenlendi.

(EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Bilim Sanat Amfisinde yapılan toplantıya; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek, akademisyenler ve idari çalışanlar katıldı. Toplantıda konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Diş Hekimliği Fakültesinin kalitesine ve performansına dikkat çekti. Budak, "Bunun Sağlık Bakanlığımız nezdinde tescillenmesi gerekiyordu. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk kez ve ilk çalışmada 90.19 puan alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu üniversitemiz ve fakültemiz için gurur verici bir gelişmedir. Öncelikle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 2018 yılında üniversitemizde bir kalite komisyonu kurduk. Amacımız; üniversitede akreditasyon ve kaliteye ağırlık vermek. Diş Hekimliği Fakültemizin fiziki koşulları için elimizden geleni yapıyoruz, yapamaya devam edeceğiz. Diş Hekimliği Fakültesinin A Plus olması üniversitemizin sağlık teması başta olmak üzere araştırma üniversitesi olma yolunda önemli birer katkı sunuyor. Üniversitemizi tematik bir üniversite formatına dönüştürme çabamız var. Bu noktada ürettiğimiz projelerle öncelikli alanlarımıza ilişkin olarak devletimiz nezdinde fakültelerimizin fonksiyonlarını ön plana çıkarmak amacımızdır. Felsefesi, yol haritası, eylem planı ve hedefleri belli olan kaliteyi giderek artıran bir üniversite haline dönüşmek zorundayız" dedi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'a Diş Hekimliği Fakültesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek de, "Rektörümüzün yaptığı çalışmalar doğrultusunda çok yakında yeni binamıza geçme şansımız olacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından daha sonra Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve Diş Hekimliği Fakültesi yönetimi kutlama pastası kesti. - İZMİR

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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