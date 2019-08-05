Rektör Budak, EÜ'de TÜBİTAK Ar-Ge Merkezi kurulması sözünü aldı

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili aynı zamanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun ve kurul üyeleri; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Ege Üniversitesi Eski Senato Salonunda, Ege Üniversitesi Üst Yönetimi, Senato Üyeleri,Ege Üniversitesi Ar- Ge Grupları Temsilcileri ve TÜBİTAK Proje Yürütücüleri ile bir araya gelen Prof. Dr. Hasan Mandal ve Dr. Osman Coşkun; akademisyenlerin, araştırmacıların sorularını cevapladı.

Burada yaptığı kısa konuşmada,Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal'ı ve Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun'u Ege Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi, TÜBİTAK ile barışık ve iç içe olan bir üniversite. TÜBİTAK'ta proje yürütücüsü olan hocalarımızla, araştırmacılarımızla bir aradayız. Araştırma üniversitesi olma hedefimizi gerçekleştirmek adına multidisipliner ve tematik çalışma alanlarından 37 adet yeni araştırma grubunun oluşturduk. Ege Üniversitesi olarak TÜBİTAK Ar-Ge Merkezi kurulmasını istiyoruz. Bu enstitü kapsamında yüksek lisans ve doktora programlarımızı TÜBİTAK'ın ve Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulumuzun ön gördüğü şekilde güçlü olduğumuz alanlarda, devletimize katkı sağlayacak şekilde yürütmek istiyoruz. TÜBİTAK'ın ülkemiz adına gerçekleştirdiği yeni bilim ve AR-GE politikalarını takdirle takip ediyoruz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın TÜBİTAK Ar-Ge Merkezi kurulması isteğine olumlu yaklaşan Prof. Dr. Hasan Mandal, "TÜBİTAK olarak kullandırdığımız kaynak ile daha fazla çıktı ve onun ötesinde etki oluşturan bir kurum olma noktasında bir dönüşüm içindeyiz. Ağustos ayı içerisinde yapılacak bütçe görüşmeleri ile 2020 yılını daha net görebileceğiz. İçimizde bulunduğumuz dönem, daha iyi bir durum analizi yapmaya ve bazı konularda daha kuvvetli kararlar almaya vesile oluyor.Ben bunu bir tehdit değil bir fırsat olarak görüyor ve faydalı buluyorum. Kendi süreçlerimizi nasıl iyileştiririz diye düşündüğümüzde bazı konuları önceliklendirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Bu durum üniversitelerimiz için de geçerli. Akademi ile diğer kamu kurumları, STK'lar, özel kuruluşlar arasındaki 'işbirliği yapma' durumunu 'beraber iş yapma' modeline dönüştürmemiz gerekiyor. Yapılan projelerin çıktısı etki boyutuna dönüşmeli. TÜBİTAK Ar-Ge Merkezi Ege Üniversitesi'nde açılması için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun daEge Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın "Ege Üniversitesi TÜBİTAK Ar-Ge Merkezi" kurulması isteğinin Ankara'da ve Cumhurbaşkanlığı'nda takipçisi olacağını ifade ederek, süreç ile gerekli her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Ege ÜniversitesiBilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası Melek Yatırım Ağı MAIN -MaQasid Angel Investors Network- ortaklığında "Discovery 100" adlıetkinlik düzenlendi. EÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun,MAIN (MaQasid Angel Investors Network) Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Dr. Yavuz Selim Sılay ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve akademisyenler katıldı.