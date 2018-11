Rektör Budak, Lisanslı Basketbolcu Oldu

Eğitim-öğretim, araştırma, inovasyon, kültür-sanat ve sporda öncü olan Ege Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın vizyonu ile farkındalık yaratmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan basketbol kulübünde oyuncu olarak lisans çıkaran Prof. Dr. Budak, ilk resmi maçını İzmir Büyük Erkekler Basketbol Ligi müsabakasında, Mavi Ege Spor Kulübü'ne karşı oynadı. Takımının 76-45 galip geldiği maçta 14 sayı ve 12 asistlik katkı sağlayan Prof. Dr. Budak, "Bir üniversite rektörünün üniversite takımında yer alarak amatör kümedeki maçlarda sahaya çıkmasının gençlerimize örnek olmak adına önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de bu davranışımızlatarihenot düştüğümüze inanıyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın göreve başlamasının ardından yenilenerek sporun çeşitli alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Sporla iç içe oluşu ile dikkat çeken Prof. Dr. Budak, futbolun ardından basketbolda da yetenekli olduğunu gösterdi.

Sporu her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Rektör Budak, "Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü yeniden yapılandırdık ve branşları oluşturduk. Ben de Ege Üniversitesi Rektörü olarak Basketbol branşında lisans çıkarttım ve amatör kümede yarışmaya başladık. Yönetim olarak bizim temel amacımız üniversitelerde diploma eğitiminin yanı sıra öğrencilerimiz spor yaşamlarının da aktif olmasını sağlamak. Eğer spora yeteneği varsa mezun olduktan sonra profesyonel sporcu olarak yoluna devam etmesini istiyoruz. Bu çalışmalar Gençlik ve Spor Bakanlığımızın nezdinde diğer üniversitelerde ve hatta lise ve ortaöğretim düzeyinde yürütülüyor. Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Ege Üniversitesi olarak bunu yapabilecek gücümüz var. 70 bin civarında öğrenci ve 11 bin çalışan ile yaklaşık 100 bin kişilik bir kampüsten bahsediyoruz. Her dalda sporcu, doktor, mühendis, öğretmen yetiştirebiliriz. Spor Bilimleri Fakültemizin de bu konuda çok ciddi katkıları var.Öğrencilerimize, birlikte oynama fırsatını bana verdikleri için teşekkür ediyorum. Bugün burada bir üniversite rektörünün üniversite takımında yer alarak amatör kümedeki maçlardasahaya çıkmasıyla da tarihe bir not düştük" diye konuştu.