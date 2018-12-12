Rektör Budak'tan Öğrencilere Müjde

Ege Üniversitesindeki gönül bağının güçlendirilmesine büyük önem veren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hayata geçirdiği projelerden biri olan "Rektörle Akşam Çayı" etkinlikleri kapsamında, akademik ve idari personelden öğrencilere kadar EÜ'nün neredeyse tüm paydaşlarını konuk etti. Rektör Budak, etkinlik kapsamında bu kez de EÜ Öğrenci Konseyi üyeleriyle bir araya geldi. EÜ Rektörlük Yerleşkesindeki Eski Senato Salonu'nda düzenlenen programda öğrencileri ağırlayan Rektör Budak, tek tek talepleri dinledi.

EÜ ailesinin en önemli halkasını oluşturan öğrencilerin eğitimlerine olduğu kadar sağlıklarına da önem verdiklerini söyleyen Rektör Budak, "Öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmasına, üniversitemizin imkanlarından en iyi şekilde yararlanmalarına önem veriyoruz. Daha önceki akşam çaylarında öğrencilerimizi dinledik, taleplerine çözümler bulduk. Şimdi ise müjdeli haberimizi öğrencilerimizle paylaştık. Artık öğrencilerimiz de EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde, 'Öncelikli Randevu Sistemi'nden yararlanabilecek. Böylece üniversitemizin öğrencileri polikliniklere başvurduklarında öncelikli olarak sağlık hizmeti alma hakkına sahip oldular. Randevu sistemi, öğrencilere gün içerisinde istedikleri saatte başvurabilme imkanı da sunuyor. Ayrıca 'kimlik.ege.edu.tr' sitesinden girilen Ege Üniversitesi Bilgi Sistemi üzerinden web randevu uygulamasına direkt olarak erişim sağlanabiliyor. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra sağlığı da önce Allah'a sonra bize emanet" diye konuştu.

Ege Üniversitesi tarihinde ilk kez öğrencilerin böyle bir hizmetten yararlandığını dile getiren genç Egeliler, Rektör Budak'a teşekkür etti.