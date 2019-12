Rektör Budak, "Tüm gücümüzü engelli bireylerimiz için seferber ediyoruz"

Ege Üniversitesi Engelsiz Ege Koordinatörlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "Uygulamalı İşaret DiliEğitimi" nde özel bireylerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Her birey hayatın tüm alanlarında adil ve eşit koşullar içerisinde yer alma hakkına sahiptir. Ege Üniversitesi olarak 64 yıllık birikim ve donanımımızı engelli bireylerimizin de bu haktan yararlanarak hayata bağımsız ve aktif olarak katılabilmeleri için seferber ediyoruz. Engelsiz bir düzen inşasında üstlendiğimiz öncü ve etkin rolü daima hassasiyetle yerine getireceğiz" dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen Uluslararası Engelliler Günü kapsamında her yıl çeşitli organizasyonlarla toplumun her alanında engelli bireylerin haklarına ve sosyal yaşamda sorunlarının çözümlerine yönelik bilgi ve farkındalığın artırılması hedefleniyor. Bu anlamlı günde Ege Üniversitesi (EÜ) her yıl çeşitli araştırmalar, seminerler ve projeler üzerinde çalışarak öğrencilerin ve toplumun bilinçlendirilmesini amaçlıyor.EÜ Engelsiz Ege Birimi tarafından Koordinatör Doç. Dr.Pelin Piştav Akmeşe öncülüğünde düzenlenen "Uygulamalı İşaret DiliEğitimi" semineri, EÜ Eğitim Fakültesi Kültür Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yılmaz, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda,Ege Üniversitesi Engelsiz Ege Koordinatörü Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, Rektör Budak'a kendisinin yazdığı Türkiye'nin eğitim alanında ilk "İşaret Dili Kitabı"nı hediye etti.

"Dezavantajlı bireyleri daha iyi anlamalıyız"

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,dünyada engelli, engelsiz, siyah ya da beyaz olmanın hiçbir öneminin olmadığını ve önemli olan tek şeyin birbirini anlamak olduğunu ifade etti.Prof. Dr. Budak, "Empati yaparak birbirimizi anlamaya başladığımızda aynı zamanda insan olarak kendimizi de anlamaya başlıyoruz. Bunun için de bizler dezavantajlı bireyleri daha iyi anlamalıyız, onların dünyasına girmeliyiz. Bu anlamda dezavantajlı bireyleri eğitim yoluyla anlamalı, onlara karşı edindiğimiz bilgi ve farkındalığı topluma aktarmalı ve bunların ışığında onların yeteneklerini topluma kazandırmalıyız.Üniversitemiz kampüsünü engelsiz kampüs haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu alanda da öğrenciler ve kampüs çalışanlarımızla bir araya gelip yapmak istediğimiz birçok projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz.Sadece fiziksel anlamda değil, eğitim anlamında da başarıya imzasını atmış birçok dezavantajlı birey var.Dezavantajlı bireyleri daha iyi anlamak için üniversitemizdeki hocalarımızın yazdıkları kitaplara, araştırmalara ve projelere ihtiyacımız var. Bu anlamda Türkiye'nin eğitim alanında ilk 'İşaret Dili Kitabı'nı yazan Koordinatörümüz Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe'yi tebrik ediyorum" dedi.

Etkinlikte, EÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Lisans öğrencisi Mehmet Furkan Kocaaslan işaret dilinde şarkı söyledi.Doç. Dr. Akmeşe'nin gerçekleştirdiği sunumu ise EÜ Engelsiz Ege Koordinatörlüğü Sekteri Soner Aslan ile Türkiye Sağırlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özyurt Türk işaret diline, Uluslararası İşitme Dili Tercümanı Alp Aydemir ise uluslararası işitme diline çevirdi.

Etkinlik sonunda Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, Prof. Dr. Necdet Budak'a "Eğitimde Türk İşaret Dili" kitabını hediye etti.