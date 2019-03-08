Rektör Budak, "Üniversitemiz Dekanlarından 7'si, Çalışanlarımızın İse Yüzde 58'i Kadın"

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Radyo Ege Kampüs'te "Kadınlar Günü Özel" programına katılarak, kadına şiddetin tüm dünyada önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti ve kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirtti. Budak, "16 dekanımızdan 7'si, çalışanlarımızın yüzde 58'i ve öğrencilerimizin de yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor" dedi.Yapımcılığını Ege Üniversitesi (EÜ) Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı'nın, sunuculuğunu ise Selin Çatal'ın yaptığı "Kadınlar Günü Özel" programına katılan Rektör Prof. Dr. Budak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Budak, "Gerek aile ilişkilerinde, gerekse iş ilişkilerinde, kadın-erkek ilişkilerine daha geniş bir konseptten insani olarak ve evrensel açıdan bakmamız lazım. Bu bakış açısıyla bakarsak her günü Kadınlar Günü olarak kutlamış oluruz. Aslında olması gereken de bu. Bu bir eğitim, kültür, inanç, gelenek ve görenek meselesi. Devletimiz bu konuda önemli politikalar yürütüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ve valiliklerimizin önemli çalışmaları var. Üniversitelere de büyük görev düşüyor" dedi.8 Mart'ı sadece kadınların bir savaşı olarak görmemek gerektiğini belirten Rektör Budak, "Erkekler de buna destek vermeli. Bizlerin de üzerine düşen görevler var. Bölgemizde, şehrimizde ve üniversitemizde kadınlara bakış açısına yönelik çalışmalar yapabiliriz. 16 dekanımızdan 7'si, çalışanlarımızın yüzde 58'i ve öğrencilerimizin de yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor. Tabi bunu bilinçli olarak seçmiyoruz. Ege Üniversitesi'nin çalışanları ve yöneticileri bu ortamı doğal olarak oluşturdular. Kadının olduğu ortamda nezaket, saygı ve disiplin artıyor. Ben rektör olarak; fakültelerimizde, yüksekokullarımızda, enstitülerimizde ve idari birimlerimizde kadın yöneticiler ile çalışmaktan son derece mutluyum" diye konuştu.Kadınlara yapılan yanlış bir davranışın tüm toplumu olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Prof. Dr. Necdet Budak, "Kadına şiddet hem dünyada hem de ülkemizde acı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Toplumda bu konuda duyarlılık son zamanlarda artış gösterdi. Bir kadın kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Maddi ve manevi olarak bunu öğrenmeli. Bir erkeğin korumasına muhtaç olduğunu düşünerek yaşamamalı. Okuyarak, kendini geliştirerek, bir kariyer sahibi olarak hiç kimseye muhtaç olmadığını çevresine gösterebilir. Değişen dünyada bu olgunun giderek oturduğunu görüyoruz" dedi. - İZMİR