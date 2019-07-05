05.07.2019 10:13
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Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Ersin Yazıcı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir'e gelen Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu'yu makamında ağırladı. Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Vali Ersin Yazıcı ise ziyaretinden ötürü konuk Rektöre teşekkür etti.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında 5 fakülte 12 bölümüne öğrenci alacak olan Fenerbahçe Üniversitesi'nin Ataşehir Kampüsü'nün tanıtım faaliyetleri kapsamında Balıkesir'e gelen Rektör Prof. Dr. Büyükuslu, Fenerbahçe Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Vali Yazıcı'ya bilgi verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Yazıcı, Fenerbahçe Üniversitesine eğitim yolculuğunda başarılar dileyerek, Rektör Prof. Dr. Büyükuslu'yu tebrik etti. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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