Haberler » Güncel » Rektör Çakar'dan Sarıkamış Şehitleri anma mesajı - Haber

Rektör Çakar'dan Sarıkamış Şehitleri anma mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sarıkamış Harekatının 105. Yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

04.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:31 Rektör Çakar'dan Sarıkamış Şehitleri anma mesajı
DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Harekatının 105. Yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Rektör Çakar; "Birinci Dünya Savaşı'nda, Kafkas Cephesinde başlatılan Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen binlerce vatan evladımız, vatanımızı ve milletimizi esaret altına alarak, asırlardır dünya tarihine yön veren, gittiği her yere barış ve huzur getiren Türk milletine, diz çöktürmeye çalışan düşmanların karşısına her koşulda çıkma cesaretini göstermişlerdir. Bizlere özgür bir gelecek bırakabilme adına canı pahasına Sarıkamış Harekatı'nı gerçekleştirerek şehit düşen askerlerimiz, şanla şerefle dolu tarihimizin unutulmaması gereken bir başka kahramanlarındandır. Kendilerinden daha fazla olanaklara sahip düşmanın karşısına, vatan sevgisi ve inançla çıkan kahraman askerlerimiz, zorlu iklim ve arazi koşullarında göstermiş oldukları özveri ve cesaret ile kendilerini vatanımıza siper etmiştir. Düzce Üniversitesi olarak, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle, vatan topraklarını savunmak uğruna şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Sarıkamış, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:23   12'nci kez yakalanan dilenci kadının 3 evi, 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı - Haber
17:22   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü - Haber
17:21   Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu - Haber
17:20   TBMM Başkanı Şentop'tan Kasım Süleymani açıklaması - Haber
17:19   AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman'ın ziyaretleri - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 17:33:56