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Rektör Çakar'dan taziye mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayınladı.

20.08.2019 13:12 Rektör Çakar'dan taziye mesajı
DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayınladı.

Rektör Çakar mesajında, "Ülkemizin ve milletimizin gelişmesi için hem akademik alanda hem de siyasi anlamda çok önemli çalışmalar gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin üzüntü içerisinde öğrendik. Düzce Üniversitesi olarak; akademik çalışmalarının yanında bürokratik alanda da önemli faaliyetleri bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet kederli ailesine, sevdiklerine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Haluk Dursun, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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