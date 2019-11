Rektör Çakar, "Deprem bilincini nesilden nesile aktarmalıyız"

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 12 Kasım 1999 Düzce Depremini 20. Yıldönemi nedeniyle yaptığı açıklamadı "Deprem bilinciyle yaşam kültürünü her nesile aktarmalıyız" dedi.Rektör Çakar deprem yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında "Şehrimiz, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi ile tarihinin en acı felaketlerden birisini yaşamıştır. Bu doğal afette binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlercesi de yaralanmıştır.Ülkemizin büyük bir bölümünün üçüncü jeolojik zamanda oluşmasının bir sonucu olarak, bu tür tektonik olayların yaşanması bilimsel bir gerçekliktir. Bu gerçeklikten yola çıkarak biz de 'Deprem öldürmez, bina öldürür' anlayışıyla Üniversite olarak depremin etkilerini en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Üniversitemizde Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş ve her yıl gerçekleştirilen 'Düzce Deprem Çalıştayları' ile şehrimizde deprem bilincinin oluşmasına ve deprem bilgisinin güncel tutulmasına önemli katkılar sağlanmıştır.Depreme karşı en önemli tedbirin depreme dayanıklı binalar inşa etmek ve deprem bilinciyle yaşam kültürünü her nesile aktarmak olduğunu vurguluyor, ülkemizde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE