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Rektör Çakar, tek tek dinledi not aldı

Öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler başta olmak üzere kurum içi ve kurum dışı paydaşların; sorunlarını, iyileştirme önerilerini ve değerlendirmelerini dinlemek üzere düzenlenen "Açık Kapı Günü" ile Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

03.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:16Rektör Çakar, tek tek dinledi not aldı
Öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler başta olmak üzere kurum içi ve kurum dışı paydaşların; sorunlarını, iyileştirme önerilerini ve değerlendirmelerini dinlemek üzere düzenlenen "Açık Kapı Günü" ile Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; fikri, önerisi ve isteği olan herkese Üniversitenin kapılarını açmaya devam ediyor.

Rektör Çakar'ın hayata geçirdiği en önemli yenilikçi uygulamalardan biri olan "Açık Kapı Günü" Düzce Üniversitesi'nin paydaşlarıyla karşılıklı iletişim ve güveni artırmanın yanı sıra oluşabilecek sorunlara katılımcı çözüm önerileri sunması bakımından da önemli bir rol oynuyor. Mensupların talep ve beklentilerini birinci ağızdan iletebilmesine olanak sağlayan Açık Kapı Günü, her ayın ilk Pazartesi günü titizlikle gerçekleştiriliyor. Aralık ayı 32. Açık Kapı Gününde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kendisine iletilen fikir, görüş ve çözüm önerilerini dinledi.

32. Açık Kapı Günü ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Çakar, uygulama ile Düzce Üniversitesi'ne aidiyetlik bağının güçlendiğini ifade etti. Açık Kapı Gününün, çözüm odaklı çalışmaya da önemli katkı sunduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, katılım sağlayanlara teşekkür ederek, fikri ve önerisi olan herkese kapılarının açık olduğunu vurguladı. - DÜZCE

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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