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Rektör Çakmak Mucitpark'ı gezdirdi

Türk Havacılık Uzay Sanayi AR-GE günlerinin 2. gününde ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TUSAŞ AR-GE ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk beraberindeki heyetle birlikte Teknokentte düzenlenen Üniversitenin Teknoloji Takımları'nın standını ziyaret ettiler.

28.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:07 Rektör Çakmak Mucitpark'ı gezdirdi
TUSAŞ-Türk Havacılık Uzay Sanayi AR-GE günlerinin 2. gününde ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TUSAŞ AR-GE ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk beraberindeki heyetle birlikte Teknokentte düzenlenen Üniversitenin Teknoloji Takımları'nın standını ziyaret ettiler.

Sonrasında Üniversiteye geçen heyet, Üniversite ve TUSAŞ arasında eğitim, öğretim, araştırmaya ilişkin iş birliği koşullarını düzenleyen, lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmalarını gerçekleştiren TUSAŞ'ın laboratuvar ve teçhizat alt yapısı ile tesislerini kullanmayı ön gören protokol imzalandı. Ardından Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, konuklarına temiz odaları alt yapı imkanlarına sahip üretim laboratuvarlarıyla Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi'ni, 7'den 70'e teknoloji odaklı fikirlerin geliştirildiği bir ön kuluçka merkezi olan ETÜ Kristal'i, bilim ve fikir atölyesi olan robotik kodlamadan sosyal inovasyon anlamında eğitim veren Mucitpark'ı gezdirdi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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