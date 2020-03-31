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Rektör Çakmak ve Belediye Başkanı Orhan'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

31.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:08
Rektör Çakmak ve Belediye Başkanı Orhan'dan
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.
Belediye Başkanı Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini belirtti.

Kampanyaya 1 maaşıyla destek sağlayacağını ifade eden Orhan, paylaşımında "Biz Allah'ın izni ile hep birbirimize yeteriz." ifadesini kullandı.
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak da sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan milli dayanışma hareketi, kadim kültürümüzde bulunan 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' anlayışının bir yansıması olup bu iyilik hareketini şahsım ve ETÜ ailesi olarak gönülden destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum Teknik Üniversitesi, Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Rektör, Güncel
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