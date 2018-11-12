Rektör, Çaycuma Kampüsü'nde Protokol Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Çaycuma
'da gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda Protokol Üyeleri ile bir araya geldi.
Kahvaltı etkinliğine, Çaycuma Kaymakamı Serkan
Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı
, Çaycuma Ticaret Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Yazıcı
ve Çaycuma Ticaret Odası Meclis üyeleri katıldı. Kahvaltının ardından Rektör Mustafa Çufalı ve beraberindeki heyet, Çaycuma Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gerçekleşen görüşmede, kampüs içerisinde devam eden projeler ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından toplu fotoğraf çekimi ile organizasyon sona erdi. - ZONGULDAK
Rektör,Bülent Ecevit Üniversitesi,Çaycuma
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:45