Rektör Çelebi'den Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Ergün'ü kutlayan Çelebi, yeni hizmet döneminde de başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi'yi makamında konuk etti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde üçüncü kez belediye başkanı seçilen Başkan Ergün'ü kutlayan Rektör Çelebi, yeni hizmet döneminin de hayırlı olmasını diledi. Başkan Ergün de, Rektör Çelebi'ye ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Rektör Çelebi, Başkan Ergün'e çiçek ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yayınlanan "Geçmişten Günümüze Manisa" adlı kitabı hediye etti.

Kaynak: Bültenler